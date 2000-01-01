В 2024 году прошло первое грандиозное шоу, посвящённое юбилею Евгении Медведевой — яркое, эмоциональное и незабываемое. Зрители увидели лучшие номера, трогательные моменты и настоящий праздник таланта.



А теперь готовится второе шоу — ещё большее, ещё зрелищнее! Новые идеи, неожиданные коллаборации и ещё больше любви к тому, что делает Евгения. Мероприятие планируется стать ежегодным.

Гала-шоу шоу станет большой дискотекой в стиле нулевых на льду! Только живая, бодрая музыка, которую полюбили в начале нулевых в нашей стране!



Вас ждут выступления друзей Евгении Медведевой, все самые известные фигуристы, музыканты и известный DJ, который зажжет дискотеку на льду! Подробности будут обновляться!