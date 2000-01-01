и друзья
ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА
катания
фигурного
со звездами
на льду
ДИСКОТЕКА 00-X
ЛЕДОВОЕ ШОУ
КУПИТЬ БИЛЕТ
13 СЕНТЯБРЯ
ЦСКА АРЕНА
13 СЕНТЯБРЯ
ЦСКА АРЕНА
В 2024 году прошло первое грандиозное шоу, посвящённое юбилею Евгении Медведевой — яркое, эмоциональное и незабываемое. Зрители увидели лучшие номера, трогательные моменты и настоящий праздник таланта.

А теперь готовится второе шоу — ещё большее, ещё зрелищнее! Новые идеи, неожиданные коллаборации и ещё больше любви к тому, что делает Евгения. Мероприятие планируется стать ежегодным.
Гала-шоу шоу станет большой дискотекой в стиле нулевых на льду! Только живая, бодрая музыка, которую полюбили в начале нулевых в нашей стране!

Вас ждут выступления друзей Евгении Медведевой, все самые известные фигуристы, музыканты и известный DJ, который зажжет дискотеку на льду! Подробности будут обновляться!
13 сентября
18:00
ДИСКОТЕКА НУЛЕВЫХ НА ЛЬДУ!
ЦСКА АРЕНА
КУПИТЬ БИЛЕТ
В 2024 году прошло первое грандиозное шоу, посвящённое юбилею Евгении Медведевой — яркое, эмоциональное и незабываемое. Зрители увидели лучшие номера, трогательные моменты и настоящий праздник таланта.

А теперь готовится второе шоу — ещё большее, ещё зрелищнее! Новые идеи, неожиданные коллаборации и ещё больше любви к тому, что делает Евгения. Мероприятие планируется стать ежегодным.

Гала-шоу шоу станет большой дискотекой в стиле нулевых на льду! Только живая, бодрая музыка, которую полюбили в начале нулевых в нашей стране!
Вас ждут выступления друзей Евгении Медведевой, все самые известные фигуристы, музыканты и известный DJ, который зажжет дискотеку на льду! Подробности будут обновляться!
ДИСКОТЕКА НУЛЕВЫХ НА ЛЬДУ!
КУПИТЬ БИЛЕТ
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Ледовое шоу Евгении Медведевой
Фотограф Канадский Степан
НАШЕ ПРЕДЫДУЩЕЕ ГАЛА-ШОУ
В Москве с размахом прошло юбилейное шоу Евгении Медведевой
VC.RU
Главная задумка была в том, чтобы показать разные этапы жизни Медведевой с помощью видео, света, звука и эффектных номеров.
МС24
СПОРТСМЕНЫ - УЧАСТНИКИ
Евгения Медведева
Призер Олимпийских игр
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН
Олимпийский чемпион
Призер Олимпийских игр
АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА
ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА
Чемпионка Мира
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА
ИВАН БУКИН
Чемпионы России и Европы
Марк Кондратюк
Чемпион России и Европы
Олимпийские чемпионы
ТАТЬЯНА ТОТЬМЯНИНА
МАКСИМ МАРИНИН
АЛЕКСАНДРА БОЙКОВА
ДМИТРИЙ КОЗЛОВСКИЙ
Чемпионы России и Европы
ЕЛИЗАВЕТА ХУДАЙБЕРДИЕВА
ЕГОР БАЗИН
Чемпионы России
АЛЕКСАНДР ЭНБЕРТ
Призер Олимпийских игр
Чемпион России
МАКСИМ КОВТУН
Софья Самодурова
Чемпионка Европы
МАКАР ИГНАТОВ
Призёр чемпионата России
ДМИТРИЙ АЛИЕВ
Чемпион Европы
Фигурист и хореограф
АРТЕМ ФЕДОРЧЕНКО
Александр Плющенко
Фигурист
Анастасия Скопцова
Кирилл Алешин
Чемпионы мира и России
Приглашенные Артисты
КАТЯ ЛЕЛЬ
Российская певица и автор песен
Митя Фомин
Российский певец, театральный актёр и телеведущий.
Шура
Российский эстрадный певец и автор песен
Российский диджей, электронный музыкант, кинокомпозитор.
DJ Грув
ВИНТАЖ
Российская поп-группа
Место проведения
Аккредитация СМИ: medvedeva.show@yandex.ru
Политика конфиденциальности
Публичная оферта
ИП Медведева
ИНН 771775895102